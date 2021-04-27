وزير الخارجية يجري مباحثات مع المبعوث الأممي للشرق الأوسط غدًا
مصر - (أ ش أ)
يجري وزير الخارجية سامح شكري، غدا الأربعاء، مباحثات مع تور وينسلاند، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.
ومن المنتظر أن يتناول اللقاء التطورات في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى الجهود المصرية المبذولة خلال الفترة الأخيرة من أجل خلق البيئة المواتية لإعادة انخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في المسار التفاوضي، وذلك انطلاقا من موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وصولاً إلى إقامة دولته المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين ووفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
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