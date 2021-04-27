الهند: 2771 وفاة وأكثر من 323 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الهند - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، تسجيل 2771 حالة وفاة و323 ألفا و144 إصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن بيانات الوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في الهند منذ بداية تفشي الوباء إلى 197 ألفا و894 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 17 مليونا و636 ألفا و307 إصابات.

وتواجه الهند خلال الأيام الأخيرة أسوأ موجة تفشي لوباء "كورونا" يشهده أي بلد في العالم حاليًا، حيث سجلت خلال الأيام الستة الأخيرة أكثر من 300 ألف إصابة يوميا، وشهد الأمس تسجيل أعلى زيادة يومية في الإصابات منذ ظهور الوباء بنحو 353 ألف حالة.