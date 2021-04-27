الأزمة السياسية بالصومال: تحشيد لجبهات الأمن المتناحرة بمقديشيو والسكان يفرون

مقديشو- (بي بي سي):

أإفادت التقارير الواردة من الصومال بفرار المدنيين من عدة مناطق بالعاصمة مقديشو، في ظل حالة الاستنفار والتحركات الليلية لكل من قوات الداعمة للرئيس محمد عبد الله فرماجو والمسلحين المعارضين له.

ويخشى سكان مقديشيو من تجدد المواجهات بين الفريقين اللذين تمركزا في مواضع مختلفة من العاصمة الصومالية.

وتشير الأنباء الواردة من هناك بأن القوات الداعمة لحكومة فرماجو أغارت على مقر مؤسسة المستقبل المستقلة للإعلام وأتلفت معدات بها وتعدت على موظفيها.

وكان قتال عنيف وقع يوم الأحد بين القوي الأمنية النظامية في البلاد التي تتناحر بعدما ضرب صفوفها جزئيا انقسامٌ ذو طابع عشائري وسط التصعيد الحاصل بسبب احتجاج قوى معارضة على تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو لمدة عامين، بعد انتهاءها كما هو مفترض في فبراير الماضي، ورفضها الاعتراف برئاسته