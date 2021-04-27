السلطات الروسية: مناعة القطيع ضد كورونا سيتم تحقيقها بحلول سبتمبر

موسكو - أ ش أ

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع تحقيق مناعة القطيع ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا- خلال اجتماع لمجلس المشرعين التابع للجمعية الفيدرالية (البرلمان)، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء- إن :"الموعد التقريبي لتحقيق مناعة القطيع في روسيا الاتحادية هو سبتمير 2021"، موضحة أن المواعيد المحددة قد تتباين حسب المناطق.

وكانت جوليكوفا توقعت سابقا أن يبلغ مستوى مناعة القطيع في روسيا في أغسطس المقبل نسبة 60%.