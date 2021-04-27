الخارجية الفلسطينية تدين توزيع "مجلس بقعوت" قرارات هدم في الأغوار الشمالية

02:27 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
الخارجية الفلسطينية تدين توزيع "مجلس بقعوت" قرارات هدم في الأغوار الشمالية

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

رام الله - أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام "مجلس مستوطنات بقعوت" على توزيع إخطارات بهدم وإزالة وتدمير محال وأماكن بيع للفلسطينيين في الأغوار الشمالية، في سابقة هي الأولى من نوعها، وتحول خطير لدور مجالس المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين بالضفة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، فقد اعتبرت الخارجية أن ذلك تصعيد للاعتداءات التي تقوم بها المستوطنات ومجالسها في مناطق الضفة عامة، والأغوار خاصة، من سرقة للأرض الفلسطينية والاستيلاء على عيون المياه والينابيع المنتشرة في الأغوار وحرمان الفلسطينيين من الوصول إليها والاستفادة منها، وغيرها من الانتهاكات.

وحذرت الخارجية من خطورة ما أقدم عليه "مجلس مستوطنات بقعوت" المقامة على أراضي المواطنين بالأغوار الشمالية، معتبرة أنه مخالفة صريحة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، موضحه أن إقدام مجلس المستوطنات على هذه الخطوة يعني أنه يحاول تكريس هذه الصلاحية له وسحبها من سلطات الاحتلال، وفي الحالتين يعد مخالفة للقانون الدولي.

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وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رام الله فلسطين الأغوار الشمالية

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