صحفيون بريطانيون يردون على رئيس الوزراء بشأن تعليقات "تراكم الجثث"
لندن - (د ب أ):
رد صحفيون ووسائل إعلام في بريطانيا على رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن إنكاره للتعليقات التي أدلى بها بشأن دخول انجلترا في إغلاق ثالث.
كانت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية ذكرت أمس الاثنين أنه تردد أن جونسون قال: "لا مزيد من عمليات الإغلاق – دعوا الجثث تتراكم بالآلاف"، بعد الموافقة على الإغلاق الثاني في نوفمبر الماضي.
وأضافت الصحيفة أنه يتردد أيضا أن التعليقات جاءت بعد أن عقد جونسون اجتماعا ساده التوتر في مكتبه بمقر الحكومة في أكتوبر.
ونفى متحدث باسم جونسون أن رئيس الوزراء أدلى بهذه التعليقات ووصف الأمر بأنه "مجرد كذبة أخرى".
ولكن صحفيين في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وشبكة تليفزيون "آي.تي.في" ذكروا اليوم الثلاثاء أن مصادر أخبرتهم بأن جونسون أدلى بهذه التعليقات، وأكدت صحيفة "الجارديان" الأمر.
وفي صفحتها الأولى، سخرت صحيفة "ذا صن" من التعليقات واستخدمت عنوان دراما الجرائم الشهير لهيئة الإذاعة البريطانية "Line of Duty" (خط الواجب) وكتبت عنوان "Lying of Duty" (كذب الواجب).
وفي الوقت نفسه، كتبت صحيفة "ذا ميرور": "ليست الجثث فقط، يا بوريس.. لقد أحببناها"، بجانب صورة نصب تذكاري للمتوفين بسبب الوباء.
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