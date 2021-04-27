انتخاب أول عربي لرئاسة لجنة القانون الدولية الأممية

01:39 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
انتخاب أول عربي لرئاسة لجنة القانون الدولية الأممية

الأمم المتحدة


عمان/جنيف - أ ش أ

انتخب السفير الأردني محمود ضيف الله الحمود رئيساً للجنة القانون الدولي للأمم المتحدة في دورتها الـ72 التي تنعقد في جنيف هذا العام، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها انتخاب أردني وعربي لرئاسة اللجنة منذ تأسيسها قبل سبعة عقود.

وتعني اللجنة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، بتطوير أحكام القانون الدولي وتدوينها وقامت بصياغة مسودات العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية، مثل معاهدة قانون البحار واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وميثاق المحكمة الجنائية الدولية، وأرست العديد من المبادئ القانونية التي اعتمدتها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

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الأمم المتحدة القانوني الدولي محمود ضيف الله الحمود

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