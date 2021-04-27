"التعاون الإسلامي" تُدين تسيير زورق مفخخ قبالة محافظة ينبع السعودية

الرياض - أ ش أ

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، المحاولة العدائية بتسيير زورق مفخخ بمياه البحر الأحمر قبالة محافظة ينبع، حيث تمكنت الوحدات البحرية التابعة لوزارة الدفاع في السعودية من اعتراضه وتدميره.

وشدد العثيمين - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لكل المحاولات العدائية التي تهدد المنشآت الاقتصادية وتهدد الملاحة البحرية، مؤكدا وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية، مؤيدا كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على مقدراتها الوطنية والمنشآت الاقتصادية.