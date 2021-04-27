مجلس الشعب السوري يتلقى ثلاثة طلبات ترشح لمنصب رئيس الجمهورية

01:16 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
مجلس الشعب السوري يتلقى ثلاثة طلبات ترشح لمنصب رئيس الجمهورية

مجلس الشعب السوري

دمشق - أ ش أ

قال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ إن المجلس تبلغ من قبل المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، بتلقي ثلاثة طلبات ترشح جديدة إلى منصب رئيس الجمهورية ليرتفع عدد طلبات الترشح إلى 32.

وأضاف - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السورية- أن المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية هم: جهاد صالح الشخير وأنيسة بشير حموش وسمير أحمد معلا.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الإثنين 19 أبريل الجاري، ويستمر تقديم طلبات الترشح حتى يوم غد الأربعاء.

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