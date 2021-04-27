مركز بريطاني: نتحقق من أنباء عن حادث قرابة ميناء ينبع بالسعودية
لندن - (د ب أ):
أفاد مركز "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة"، المرتبط بالبحرية البريطانية، بأنه رصد تقارير عن "حادث" وقع على مسافة نحو ميلين بحريين من ميناء ينبع غربي السعودية.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن المركز أن "التحقيقات لا تزال مستمرة".
ولم يتوافر على الفور المزيد من التفاصيل.
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