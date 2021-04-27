البيت الأبيض: بايدن يريد زيادة الضرائب على الأشخاص الأكثر ثراء

10:10 ص الثلاثاء 27 أبريل 2021
البيت الأبيض: بايدن يريد زيادة الضرائب على الأشخاص الأكثر ثراء

الرئيس الاميركي جو بايدن يوقع خطة التحفيز الاقتصاد

واشنطن- (أ ف ب):

أعلن خبير اقتصادي كبير في البيت الأبيض الاثنين أنّ الرئيس جو بايدن سيقترح زيادة ضريبيّة على مكاسب الأشخاص الأكثر ثراء وذلك من أجل دفع تكاليف خطّته الجديدة لمساعدة العائلات الأمريكية.

وقال بريان ديس، كبير مستشاري بايدن الاقتصاديّين، إنّ زيادة الضرائب هذه جزء من إصلاح ضريبي يهدف إلى "مكافأة العمل وليس الثروة فقط". وأشار إلى أنّ المشروع الإصلاحيّ هذا، الذي يُتوقّع أن يؤدّي إلى معركة مريرة في الكونجرس، يتعلّق فقط بدافعي الضرائب الذين يكسبون أكثر من مليون دولار في السنة.

ووفقًا له، فإنّ 0,3% فقط من دافعي الضرائب، أي نحو 500 ألف أسرة معنيّة بهذا المشروع. وشدّد على أنّه بالنسبة إلى 997 عائلة من بين 1000، "لن يكون لهذا التغيير أيّ تأثير".

ووفقًا للعديد من وسائل الإعلام الأمريكية، يمكن مضاعفة معدل الضريبة تقريبًا، من 20 إلى 39,6%..

يهدف هذا الإصلاح الضريبي إلى تمويل "خطة العائلات الأمريكية" التي تركز على الطفولة والأسرة والصحة والتي من المقرر أن يحدد بايدن خطوطها العريضة مساء الأربعاء خلال خطابه الأول أمام الكونجرس.

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