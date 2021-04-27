العثور على 17 جثة في قارب قبالة جزر الكناري

10:04 ص الثلاثاء 27 أبريل 2021
العثور على 17 جثة في قارب قبالة جزر الكناري

ارشيفية

برشلونة- (د ب أ):

عُثر العثور على 17 جثة، يشتبه أنها لمهاجرين من أفريقيا، في قارب صغير قبالة جزر الكناري الإسبانية، حسبما نقلت وكالة "أوروبا بريس" عن مسؤولين، الثلاثاء.

وعثرت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية على ثلاثة ناجين فقط: سيدة ورجلين. وتم نقلهم إلى مستشفى على متن مروحية.

وتتوجه سفينة الإنقاذ "تاليا" إلى القارب، ومن المتوقع أن تصل إليه اليوم الثلاثاء. وكانت طائرة بحث اكتشفت القارب في اليوم السابق، على بعد 500 كيلومتر جنوب جزيرة هييرو.

وشهد العام الماضي ارتفاعا كبيرا في عدد الأشخاص الذين يتجرأون على رحلة العبور الخطيرة من أفريقيا عبر المحيط الأطلسي باتجاه جزر الكناري.

ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد وصل نحو 23 ألف مهاجر إلى الأرخبيل في عام 2020.

واستمر هذا الاتجاه في عام 2021، ووصل منذ بداية العام أكثر من 2300 شخص إلى الجزر على متن قوارب خشبية صغيرة.

وليس معروفا عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في البحر. ووفقا لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد لقي أكثر من 400 شخص حتفهم العام الماضي.

العثور على جثث جزر الكناري مهاجرين من أفريقيا

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