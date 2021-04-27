"أخبار صفراء".. إيران تنفي إجراء أي لقاء مع مسؤولين أمريكيين في بغداد

طهران- (د ب أ):

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الثلاثاء، ما يتردد عن إجراء لقاء بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في بغداد.

وترددت شائعات عن عقد لقاء جمع مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز مع مسؤولين إيرانيين في بغداد.

ونفى خطيب زادة، لوكالة "تسنيم"، هذه الأخبار بشكل قاطع واصفا إياها بـ "الأخبار الصفراء".

وذكرت الوكالة أن بيرنز غادر بغداد قبل أيام، وأن وجوده في بغداد لم يتزامن مع وجود أي مسؤول إيراني.

كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل أمس الاثنين إلى بغداد، وأجرى على الفور لقاءات بمسؤولين عراقيين.