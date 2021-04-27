إصابة وزير الصحة الهندي بفيروس كورونا

09:44 ص الثلاثاء 27 أبريل 2021
إصابة وزير الصحة الهندي بفيروس كورونا

راجيش بوشان وزير الصحة الهندي

وكالات:

ثبتت إصابة وزير الصحة الهندي راجيش بوشان إصابته بفيروس كورونا، حسبما ذكر موقع "إنديا توداي" المحلي، الثلاثاء.

ووفق الموقع الهندي، عُيّن راجيش بوشان في منصبه في يوليو الماضي.

وحل بوشان محل وزير الصحة الهندي السابق بريتي سودان خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا.

تشهد الهند ارتفاعا غير مسبوق في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وضع مستشفيات البلاد تحت ضغط هائل، ودفع عائلات المرضى للجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن مستشفيات فيها أماكن شاغرة وتملك إمدادات من الأكسجين لمعالجة ذويهم.

وسجّلت الهند 350 ألف إصابة خلال 24 ساعة يوم الاثنين، وهو أعلى مما سجلته أي دولة أخرى في نفس الفترة بالعالم.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من التعجل في التوصل إلى استنتاجات بشأن الطفرة الجديدة من كورونا في الهند، وقالت إنها لم تصنفها بعد على أنها مقلقة.

وذكرت متحدثة باسم الصحة العالمية أنه من غير الواضح دور الطفرة الجديدة في انتشار العدوى السريع لفيروس كورونا في الهند، حيث هناك عوامل كثيرة يمكن أن تسهم في احتدام جائحة كورونا هناك، مثل المهرجانات والفعاليات الأخرى التي حضرها الكثيرون وهو ما قد يكون أدى إلى سرعة وتيرة العدوى.

وأضافت أن سلالة كورونا البريطانية قد تكون عاملا ذا صلة في الوضع الوبائي الهندي.

في هذه الأثناء سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إرسال أجهزة تنفس ومعدات تطعيم إلى ثاني أكثر دول العالم سكانا، والتي باتت السبب الرئيسي في الزيادة العالمية لأعداد المصابين بكوفيد-19.

راجيش بوشان وزير الصحة الهندي فيروس كورونا

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