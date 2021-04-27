أزمة رهيبة..أستراليا تحظر الطيران من الهند وسط ضغط على العزل الفندقي

كانبرا- (د ب أ):

قررت أستراليا حظر جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند، والتي صارت منكوبة بوباء كورونا، حتى 15 مايو، على الأقل.

وتواجه الهند ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بأنه "أزمة رهيبة".

وفي محاولة لتخفيف الضغط على نظام الحجر الصحي الخاص بشكل أساسي بالمقيمين العائدين من الخارج في فنادق داخل المدن، والذي كان مسؤولا عن تسريب العدوى إلى المجتمع والتي أدت إلى عمليات إغلاق مفاجئة في بريسبان وبيرث الشهر الماضي، أعلن موريسون الأسبوع الماضي خفض عدد الرحلات الجوية التي تستقبلها بلاده من الهند بنسبة 30%.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن موريسون قوله، الثلاثاء: "ما يثير القلق هو زيادة النسبة المئوية للحالات التي تعود أصولها إلى الهند في الحجر الصحي الفندقي".

وقال موريسون بعد قرار للجنة الأمن القومي بمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن أستراليا سوف ترسل أكثر من 500 جهاز تنفس اصطناعي ومليون كمامة جراحية ومعدات طبية أخرى إلى الهند، في محاولة لتخفيف الأزمة الإنسانية.

وبذلك تنضم أستراليا إلى دول، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا، والتي حظرت استقبال الرحلات الجوية القادمة من الهند، بعدما صارت الأخيرة بؤرة للوباء على المستوى العالمي.

وسجلت الهند 352 ألفا و991 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس الأول الأحد، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تسجل فيه رقما قياسيا عالميا في إصابات كورونا خلال يوم واحد.

وبذلك وصل إجمالي إصابات كورونا في الهند إلى 17.3 مليون حالة، وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة، وسجلت الهند أكثر من 195 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا حتى أمس الأول الأحد، رغم أن خبراء الصحة العامة يعتقدون أن عدد الوفيات أعلى على الأرجح.

وفي صفعة للمقيمين بالخارج الذين يحاولون العودة إلى أستراليا، أعلنت ولاية أستراليا الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها سوف تعلق إلى أجل غير مسمى جميع الرحلات الجوية الدولية إلى الولاية، وخفضت ولاية أستراليا الغربية استقبال الرحلات الجوية بواقع النصف.