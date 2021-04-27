موريتانيا تتسلم دفعة جديدة من اللقاح المضاد لـ " كوفيد 19

02:00 ص الثلاثاء 27 أبريل 2021
موريتانيا تتسلم دفعة جديدة من اللقاح المضاد لـ " كوفيد 19

لقاح كورونا

نواكشوط - (د ب ا):

تسلمت السلطات الموريتانية يوم الاثنين بمطار نواكشوط الدفعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن مبادرة " كوفاكس" العالمية للدول الفقيرة.

وتسلم مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة الدكتور محمد محمود أعل محمود، الدفعة الجديدة المكونة من 31200 جرعة من لقاح استرازينيكا.

وتضاف هذه الدفعة إلى 69 ألفا و600 جرعة لقاح استرازينيكا مقدمة في إطار مبادرة كوفاكس التي ستوفر اللقاح لنسبة 20% من سكان موريتانيا.

وحصلت موريتانيا على عشرة آلاف جرعة من لقاح استرازينيكا من الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد .

وبلغ اجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 18 ألفا و257 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 454 وفاة.​

لقاح كورونا موريتانيا نواكشوط فيروس كورونا مبادرة كوفاكس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مصرع سائق النقل.. تفاصيل حادث قطار الإسماعيلية _ السويس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا