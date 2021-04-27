موريتانيا تتسلم دفعة جديدة من اللقاح المضاد لـ " كوفيد 19

نواكشوط - (د ب ا):

تسلمت السلطات الموريتانية يوم الاثنين بمطار نواكشوط الدفعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن مبادرة " كوفاكس" العالمية للدول الفقيرة.

وتسلم مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة الدكتور محمد محمود أعل محمود، الدفعة الجديدة المكونة من 31200 جرعة من لقاح استرازينيكا.

وتضاف هذه الدفعة إلى 69 ألفا و600 جرعة لقاح استرازينيكا مقدمة في إطار مبادرة كوفاكس التي ستوفر اللقاح لنسبة 20% من سكان موريتانيا.

وحصلت موريتانيا على عشرة آلاف جرعة من لقاح استرازينيكا من الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد .

وبلغ اجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 18 ألفا و257 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 454 وفاة.​