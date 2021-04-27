حكومة أونتاريو تطلب مساعدة الجيش الكندي لمواجهة وباء "كورونا"

12:31 ص الثلاثاء 27 أبريل 2021
حكومة أونتاريو تطلب مساعدة الجيش الكندي لمواجهة وباء "كورونا"

الجيش الكندي

أونتاريو - (أ ش أ):

طلبت الحكومة الإقليمية لمقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الاثنين، رسميا دعم القوات المسلحة الكندية ومنظمة الصليب الأحمر الكندي لها في مواجهة الموجة الثالثة من وباء "كوفيد-19".

وكتب ستيفن وورنر، المتحدث باسم المحامية العامة في أونتاريو سيلفيا جونز، في بيان: "نعمل مع الحكومة الفيدرالية لتحديد الموارد البشرية الصحية المتوفرة لدى مختلف الوكالات الفدرالية، والتي قد تكون مناسبة للنشر من أجل المساعدة في ظل الارتفاع في الرعاية الحرجة في أونتاريو".

وأضاف البيان: "في ختام تلك العملية، قدمنا طلبا لتلقي المساعدة من تلك الموارد المحددة التي يتوفر الكثير منها على سبيل المثال في القوات المسلحة الكندية ومنظمات الصليب الأحمر الكندي".

يأتي هذا الطلب من حكومة دوج فورد في تورونتو في ظل ارتفاع في عدد المصابين بكورونا الذين يتلقون العلاج في أقسام العناية الحرجة في مستشفيات كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

ومن المتوقّع أن تعلن الحكومة الفدرالية في الساعات المقبلة استجابتها لطلب حكومة الحزب التقدمي المحافظ في تورونتو بإرسال القوات المسلحة إلى أونتاريو لمساعدتها على مواجهة الجائحة.

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Asha
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