روحاني: لا سبيل أمام العالم سوى الاتفاق مع إيران ورفع الحظر

11:53 م الإثنين 26 أبريل 2021
روحاني: لا سبيل أمام العالم سوى الاتفاق مع إيران ورفع الحظر

حسن روحاني

طهران - (د ب ا)

اعتبر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، مفاوضات فيينا النووية بين إيران ومجموعة 4+1 مؤشرا لقدرة إيران العالية، مؤكدًا على أن العالم ايقن بأن لا سبيل سوى الاتفاق مع إيران ورفع الحظر.

وخلال اجتماعه اليوم الاثنين بمجموعة من الناشطين الاقتصاديين قال الرئيس روحاني بلأشارة إلى مفاوضات فيينا النووية، إن مفاوضات فيينا اثبتت قدرة إيران العالية وقد أيقن العالم اليوم بةن لا سبيل سوى الاتفاق مع إيران ورفع الحظر وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا للشعب الإيراني.

واعتبر حرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاقتصادية ضد الشعب الإيراني بأنهت كانت تهدف إلى فرض الإنهيار على الجمهورية الاسلامية الإيرانية واسقاطها، رحسب وكالة الأنباء الإٌيرانية (إرنا).

وقال: "اليوم وفي ظل مقاومة وصمود الشعب وتوجيهات سماحة قائد الثورة والجهود المنجزة فقد اعترف العالم كله وحتى اميركا بفشل الحرب الاقتصادية".

وفي إشارة إلى الانتخابات الرئاسية في البلاد في يونيو القادم أكد الرئيس روحاني ضرورة الاهتمام بالانتخابات وقال: "ينبغي علينا جميعا إعداد أنفسنا لانتخابات حماسية ونزيهة ومشاركة مصيرية فيها ذلك لأنها مهمة جدًا بالنسبة لنا ولكل المنطقة والعالم".

وأعلن 12شخصًا ترشحهم لخوض الانتخابات الرئاسية أبرزهم حسين دهقان وزير الدفاع من عام 2013 حتى عام 2017.

حسن روحاني إيران مفاوضات فيينا النووية

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