ماكرون يعرب لبوتين عن قلقه البالغ حيال الوضع الصحي لنافالني

باريس - (ا ف ب)

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أعرب له خلالها عن "قلقه البالغ حيال الوضع الصحي" للمعارض المسجون ألكسي نافالني، وحيال "احترام حقوقه الأساسية". كذلك دعا ماكرون بوتين إلى "الالتزام بحسن نية وبطريقة مستدامة بخفض التوترات مع أوكرانيا".

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الروسي فلاديمير بوتين عن "قلقه البالغ حيال الوضع الصحي" للمعارض المسجون ألكسي نافالني، خلال مكالمة هاتفية بينهما الإثنين، وفق ما أفاد الإليزيه.

وخلال حديثه مع بوتين قال ماكرون إنه قلق أيضا حيال "احترام الحقوق الأساسية" لنافالني الذي أنهى إضرابا عن الطعام الجمعة.

وأدانت ألمانيا في وقت سابق الإثنين قرارا قضائيا روسيا بتعليق جميع أنشطة مؤسسة "إف بي كاي" التابعة لنافالني التي تعنى بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية المرتبطة بها.

وأكد ماكرون بحسب مكتب الرئاسة الفرنسية على دعم باريس "لشركائها" الأوروبيين إثر قيام موسكو أخيرا بطرد عشرين دبلوماسيا تشيكيا ودبلوماسي إيطالي.

ودعا ماكرون الزعيم الروسي إلى "الالتزام بحسن نية وبطريقة مستدامة بخفض التوترات مع أوكرانيا من خلال انسحاب ملموس للقوات والمعدات الثقيلة (الروسية) عند الحدود والتأكيد من جديد على وقف إطلاق النار وإعادة إطلاق موثوقة للحوار".