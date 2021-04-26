الأمم المتحدة تدعو لإصلاح ميناءي عدن والمكلا لإنقاذ اليمن من المجاعة

10:10 م الإثنين 26 أبريل 2021
الأمم المتحدة تدعو لإصلاح ميناءي عدن والمكلا لإنقاذ اليمن من المجاعة

ميناء عدن

عدن - (بي بي سي)

دعت الأمم المتحدة اليوم الاثنين في أحدث تقاريرها عن اليمن إلى ترميم ملح وسريع لميناءين رئيسيين جنوبي البلد لإنقاذه من خطر المجاعة، على حد ما تحذر.

يذكر أن ميناءي عدن والمكلا، الخاضعًين لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا المتمركزة في الجنوب، يشكلان جزءا من المداخل الرئيسية الأربعة للغذاء والمساعدات إلى اليمن.

وألحقت الحرب المندلعة منذ 6 سنوات في اليمن أضرارًا جسيمة بالميناءيين ما تسبب في رفع قيمة تأمينات مخاطر الحرب وبالتالي زيادة أسعار المواد الغذائية المستوردة التي تسد 90% من الحاجات الغذائية لليمنيين.

وقدرت الأمم المتحدة كلفة الإصلاح وإعادة العمل بهما لظروف ما قبل الحرب بقرابة 50 مليون دولار.

وبحسب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن فإن "المجاعة التي تلوح في الأفق في اليمن الذي يعاني مما توصفها المنظمة الأممية بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، ترتبط بالقدرة على تحمل تكاليف الغذاء".

وأضاف أن إصلاح الميناءين سيقلّل من كلفة شحن الواردات الغذائية وهو ما سينسحب على أسعار الغذاء ويجعله في متناول اليمنيين ويساعد في جلب المزيد من المساعدات.

هذا المحتوى من

BBC
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