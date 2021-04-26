قوات موالية للمعارضة تحتل أجزاء من العاصمة الصومالية

مقديشو - (بي بي سي)

احتلت قوات موالية للمعارضة في الصومال أجزاء رئيسية من العاصمة مقديشو عقب اندلاع قتال يوم الأحد مع جنود يدعمون الرئيس محمد عبد الله فرماجو.

وتشمل المناطق المحتلة تقاطعا يبعد حوالي نصف كيلومتر عن القصر الرئاسي.

وفر المدنيون من المناطق المتضررة من أعمال العنف، كما تم إغلاق بعض المدارس والجامعات.

ويحاول شيوخ العشائر التفاوض على تسوية سلمية بين المعارضة وفارماجو، الذي تم تمديد تفويضه لمدة عامين، على الرغم من انتهاء ولايته في فبراير الماضي.