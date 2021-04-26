قوات موالية للمعارضة تحتل أجزاء من العاصمة الصومالية

10:07 م الإثنين 26 أبريل 2021
قوات موالية للمعارضة تحتل أجزاء من العاصمة الصومالية

قوات موالية للمعارضة في الصومال

مقديشو - (بي بي سي)

احتلت قوات موالية للمعارضة في الصومال أجزاء رئيسية من العاصمة مقديشو عقب اندلاع قتال يوم الأحد مع جنود يدعمون الرئيس محمد عبد الله فرماجو.

وتشمل المناطق المحتلة تقاطعا يبعد حوالي نصف كيلومتر عن القصر الرئاسي.

وفر المدنيون من المناطق المتضررة من أعمال العنف، كما تم إغلاق بعض المدارس والجامعات.

ويحاول شيوخ العشائر التفاوض على تسوية سلمية بين المعارضة وفارماجو، الذي تم تمديد تفويضه لمدة عامين، على الرغم من انتهاء ولايته في فبراير الماضي.

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قوات موالية للمعارضة في الصومال مقديشو الصومال محمد عبد الله فرماجو

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