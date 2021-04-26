الاتحاد الإفريقي يؤكد دعم السودان نحو الاستقرار والتنمية

09:43 م الإثنين 26 أبريل 2021
الاتحاد الإفريقي يؤكد دعم السودان نحو الاستقرار والتنمية

الاتحاد الأفريقي

أديس أبابا - (أ ش أ):

أجرى مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، مباحثات مع سفير السودان والمندوب الدائم في الاتحاد الإفريقي جمال الشيخ أحمد.

وقال مفوض الاتحاد الإفريقي - عبر حسابه على "تويتر" اليوم الاثنين - أنه ناقش مع سفير السودان الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في السودان ومنطقة القرن الإفريقي، مؤكدًا دعم الاتحاد الإفريقي للسودان من أجل توطيد استقراره نحو الانتعاش الاقتصادي.

هذا المحتوى من

الاتحاد الإفريقي سفير السودان السودان

الخبر التالى:

ألمانيا: قرار منح الملقحين استثناءات من قيود كورونا سيصدر نهاية مايو
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر الدوري.. الزمالك 3-0 البنك الأهلي.. إلغاء ركلة جزاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا