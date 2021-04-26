الاتحاد الإفريقي يؤكد دعم السودان نحو الاستقرار والتنمية

أديس أبابا - (أ ش أ):

أجرى مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، مباحثات مع سفير السودان والمندوب الدائم في الاتحاد الإفريقي جمال الشيخ أحمد.

وقال مفوض الاتحاد الإفريقي - عبر حسابه على "تويتر" اليوم الاثنين - أنه ناقش مع سفير السودان الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في السودان ومنطقة القرن الإفريقي، مؤكدًا دعم الاتحاد الإفريقي للسودان من أجل توطيد استقراره نحو الانتعاش الاقتصادي.