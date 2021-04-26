رئيس الإكوادور يطلب لقاحات من الصين وروسيا وأمريكا

كيتو - (د ب أ)

قدم رئيس الإكوادور المنتخب جييرمو لاسو، أعضاء مجلس الوزراء الذين سيتولون مسؤولية السياسات الاجتماعية وذلك خلال بث عبر الإنترنت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاسو قوله، إنه طلب من الرئيسين الصيني شي جينبينج والروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مزيدًا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ومن بين الوزراء الثمانية، قال لاسو إن الطبيب خيمينا جارزون سيكون وزيرا للصحة.

وتعهد لاسو بتطعيم تسعة ملايين إكوادوري، أي ما يقرب من نصف إجمالي عدد السكان، في أول 100 يوم بعد توليه المنصب في 24 مايو، بدعم من صناعة الأدوية الخاصة.

وستتولى ماي مونتانو، المشرعة السابقة، منصب وزيرة الخدمات الاجتماعية وستكون مكلفة بشكل خاص بحل المشكلات المتعلقة بسوء التغذية المزمن.

كما أعلن لاسو عن برنامج لتوفير 200 ألف منزل مجاني لفقراء الريف بقيادة وزير الإسكان الجديد داريو هيريرا، وهو رجل أعمال في مجال العقارات.

وسيتم إعادة فتح المدارس الريفية بقيادة وزيرة التربية والتعليم ماريا براون.