تركيا تعلن إغلاقًا كاملاً للحد من تفشي كورونا

اسطنبول - (د ب ا)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، إن بلاده ستفرض إغلاقًا على مستوى البلاد في الفترة من 29 أبريل إلى 17 مايو للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن الإجراءات الصارمة التي تبدأ في الساعة 7 مساء (1600 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس ستستمر دون انقطاع حتى الخامسة من صباح 17 مايو.

وقال إنه كان من المحتم تشديد الإجراءات الوقائية الحالية، مع زيادة عدد الوفيات وارتفاع عدد الإصابات، مضيفًا أنه يتعين على تركيا خفض عدد الحالات الجديدة إلى أقل من 5000 حالة في اليوم أو دفع ثمن باهظ.

في ظل القيود، حيث سيتم إغلاق مراكز التسوق، قد تظل محلات السوبر ماركت مفتوحة باستثناء أيام الأحد ويمكن للمطاعم أن تواصل تقديم خدمات التوصيل إلى المنازل.

ومع ذلك، سيعود الطلاب إلى التعليم عبر الإنترنت.

وقال أردوغان إنه لن تكون هناك استثناءات لمن لديهم حجوزات فندقية سابقة ، مضيفًا أن جميع الرحلات بين المدن ستحتاج إلى موافقة السلطات.

أعادت تركيا فرض القيود في نهاية مارس، بعد شهر من تخفيف الإجراءات، بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

وتم حظر موائد الرحمن في شهر رمضان المبارك. وسيشمل الإغلاق المقبل الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع عطلة العيد بعد رمضان.

تم الإبلاغ عن أكثر من 38 ألف إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة.

وسجلت تركيا أكثر من 6ر4 مليون حالة إصابة منذ مارس الماضي فيما تجاوز عدد القتلى 38 ألفًا.

وفي الوقت نفسه، تستمر اللقاحات على قدم وساق حيث تم إعطاء أكثر من 4ر21 مليون جرعة، وحصل 1ر8 مليون شخص على اللقاح الثاني الإلزامي، وفقًا لوزارة الصحة.