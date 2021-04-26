أمير قطر يتلقى دعوة من العاهل السعودي لزيارة الرياض

الدوحة - (د ب ا)

تسلم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تتضمن دعوته لزيارة المملكة .

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية السعودي، قام بتسليم الرسالة خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بقصر البحر مساء اليوم الاثنين.

وفي بداية المقابلة، نقل وزير الخارجية السعودي، تحيات خادم الحرمين الشريفين، إلى أخيه أمير قطر، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التطور والنماء.

ومن جانبه، حمّل أمير قطر، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

وشهدت العلاقات السعودية ومصر والبحرين والإمارات مع قطر تحسنا عقب التوقيع على اتفاق المصالحة في قمة العلا في السعودية مطلع العام الجاري بعد قطع العلاقات بينهم في منتصف عام 2017.