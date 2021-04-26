أمير قطر يتلقى دعوة من العاهل السعودي لزيارة الرياض

08:42 م الإثنين 26 أبريل 2021
أمير قطر يتلقى دعوة من العاهل السعودي لزيارة الرياض

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الدوحة - (د ب ا)

تسلم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تتضمن دعوته لزيارة المملكة .

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية السعودي، قام بتسليم الرسالة خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بقصر البحر مساء اليوم الاثنين.

وفي بداية المقابلة، نقل وزير الخارجية السعودي، تحيات خادم الحرمين الشريفين، إلى أخيه أمير قطر، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التطور والنماء.

ومن جانبه، حمّل أمير قطر، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

وشهدت العلاقات السعودية ومصر والبحرين والإمارات مع قطر تحسنا عقب التوقيع على اتفاق المصالحة في قمة العلا في السعودية مطلع العام الجاري بعد قطع العلاقات بينهم في منتصف عام 2017.

تميم بن حمد آل ثاني الرياض الدوحة سلمان بن عبدالعزيز السعودية

الخبر التالى:

تركيا تعلن إغلاقًا كاملاً للحد من تفشي كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر الدوري.. الزمالك والبنك الأهلي.. التشكيل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا