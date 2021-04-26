منظمة حقوقية: جيش فنزويلا يقتل مدنيين خلال عملية ضد جماعة مسلحة

08:29 م الإثنين 26 أبريل 2021
منظمة حقوقية: جيش فنزويلا يقتل مدنيين خلال عملية ضد جماعة مسلحة

جيش فنزويلا

كراكاس - (د ب أ)

ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية في تقرير أصدرته اليوم الاثنين أن قوات الأمن الفنزويلية أعدمت أربعة مزارعين، وأجرت عمليات اعتقال تعسفية وحاكمت مدنيين أمام محاكم عسكرية وعذبت مدنيين خلال عملية ضد الجماعات المسلحة في ولاية أبوري في أواخر مارس وأبريل.

وذكرت هيومان رايتس ووتش نقلا عن بيانات من مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين أن 5800 شخص على الأقل فروا من ولاية أبوري لكولومبيا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

بدأت العمليات العسكرية في 21 مارس باشتباكات بين قوات الأمن الفنزويلية وجماعة معارضة من القوات المسلحة الثورية الكولومبيا (فارك).

وبحسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قتلت قوات الأمن الفنزويلية أكثر من 19 ألف شحص بين عامي 206 و2019 بسبب "مقاومة عنف الدولة".

فنزويلا جيش فنزويلا كراكاس منظمة هيومان رايتس ووتش

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