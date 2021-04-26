الحكومة الإسرائيلية تصادق على توجيه ضربة لغزة إذا استمر إطلاق الصواريخ
وكالات:
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تنفيذ عملية جوية واسعة النطاق في غزة، إذا استمر إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه إسرائيل، لافتًا إلى أنه منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، تفويضا لإصدار الأوامر بشكل مباشر بشن هجوم عسكري على القطاع إذا استمر التصعيد.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مجلس الوزراء إن "المجلس أصدر أوامر بتنفيذ عملية جوية واسعة النطاق بغزة في حال استمر إطلاق الصواريخ".
وأضافت أن "مجلس الوزراء السياسي والأمني يفوض نتنياهو وغانتس بالموافقة على خطة لشن هجوم عسكري على قطاع غزة".
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