الصحة العالمية: ملايين الأطفال لم يتلقوا تطعيمات ضرورية بسبب كورونا

07:15 م الإثنين 26 أبريل 2021
الصحة العالمية: ملايين الأطفال لم يتلقوا تطعيمات ضرورية بسبب كورونا

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب أ)

نحو 228 مليون شخص، أغلبهم من الأطفال، معرضون للإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها وبعضها يشكل تهديدا على الحياة، جراء وقف حملات التطعيم بسبب التركيز على جائحة فيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الاثنين إنه في خمسين دولة، لم يتسن إجراء حملات تطعيم ضد الحصبة أو الشلل أو الحمى الصفراء، مثلا، جراء الجائحة.

كانت الحصبة خصوصا تشكل تهديدا قبل الجائحة حيث أن مليون طفل لم يلقحوا ضد المرض.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هينريتا فور: "جعلت الجائحة وضعا سيئا أسوأ، حيث تسببت في عدم تلقيح المزيد من الأطفال". وتضررت بالأخص الكونغو وباكستان واليمن.

منظمة الصحة العالمية الأطفال حملات التطعيم فيروس كورونا

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