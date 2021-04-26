إيران تعيد سجن الناشطة البريطانية الإيرانية مع استئناف المحادثات النووية

طهران - (د ب ا)

أعادت السلطات الإيرانية سجن ناشطة بريطانية إيرانية بعد قضائها مؤخرا عقوبة بالسجن لإدانتها باتهامات بالتجسس، لتزداد حدة التوتر بين الجمهورية الإسلامية والمملكة المتحدة، في وقت تستأنف فيه القوى العالمية محادثات حاسمة لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إنه تم إبلاغ الناشطة الخيرية نازانين زاجاري راتكليف اليوم الاثنين، بأنها سوف تبقى قيد الاعتقال في إيران لمدة عام آخر بعد تلقيها إدانة جديدة متعلقة "بالدعاية ضد الدولة"،حسبما أفاد محاميها حجة كرماني في مقابلة هاتفية، مضيفا أنها تعتزم استئناف الحكم.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أدان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الحكم ووصفه بأنه "غير إنساني على الإطلاق وغير مبرر بشكل كامل".

وقال راب في تغريدته اليوم الاثنين، ما زلنا ندعو إيران إلى إطلاق سراح نازانين على الفور حتى يمكنها العودة إلى عائلتها في المملكة المتحدة. نحن سنواصل القيام بكل ما يمكننا لدعمها.

وكان تم إلقاء القبض عليها عام 2016 بعد زيارة لوالديها في إيران، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس وجرائم أخرى. كما اتُهمت بالتواطؤ مع جهة أجنبية للإطاحة بالحكومة الإيرانية.

وقد نفت كل التهم التي تم توجيهها إليها، وقالت إنها إنما أرادت فقط زيارة والديها. وفشلت الجهود الدبلوماسية البريطانية لتقديم دعم قنصلي لها كون إيران لا تعترف بوضعية الجنسية المزدوجة.