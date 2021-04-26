وزير الخارجية السوري يعرب عن تعازيه لنظيره العراقي في ضحايا حريق المستشفى

06:06 م الإثنين 26 أبريل 2021
وزير الخارجية السوري يعرب عن تعازيه لنظيره العراقي في ضحايا حريق المستشفى

حريق مستشفى ابن الخطيب

دمشق - (أ ش أ):

أعرب وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد اليوم الإثنين، خالص تعازيه في ضحايا حادث الحريق المفجع الذي اندلع في مستشفى "ابن الخطيب" العراقي المخصص لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير السوري - في رسالة وجهها إلى وزير خارجية العراق فؤاد حسين، حسبما أفاد التلفزيون السوري - إن سوريا (حكومة وشعباً) تعرب عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية العراق الشقيقة بضحايا الحادث الأليم الناجم عن الحريق.

وأكد تضامن سوريا مع العراق في هذا الحادث، معبراً عن ثقة سوريا بأن العراق سيتمكن من تجاوز هذا المصاب الذي حصد أرواح الأبرياء ويرحم الله الضحايا بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وكان رئيس الوزراء العراقي قرر وقف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد وإحالتهما إلى التحقيق، بعد وقوع الحريق الذي أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة 110 آخرين.

وكان الكاظمي قد أمر باستدعاء مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة فيه، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث، والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات.

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