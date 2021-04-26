العاهل الأردني يلتقي أمين عام مجلس التعاون الخليجي

عمان - (أ ش أ):

التقى العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم /الاثنين/، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، الذي يزور الأردن حاليا.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأنه جرى ــ خلال اللقاء ـــ بحث آليات توسيع التعاون بين الأردن ودول الخليج العربي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهم، والمستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في مدينة القدس.

ومن جانبه، أكد الحجرف أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج، معربا عن دعم ومساندة مجلس التعاون كاملا لقرارات وإجراءات الأردن لحفظ أمنه واستقراره.