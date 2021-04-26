ممرضة ألمانية تلقح أشخاصًا بمحلول ملحي للتستر على فقدانها جرعات من اللقاح

برلين - (ا ف ب)

تصرفت ممرضة ألمانية بطريقة يعاقب عليها القانون، وهي تحاول التستر على ضياع محتوى قارورة لقاح فايزر-بايونتيك جراء تكسرها. وقامت الممرضة بتلقيح أشخاص بمحلول ملحي بدل اللقاح الحقيقي. وأفادت الشرطة في بيان أنها فتحت تحقيقا بتهمة "إيذاء جسدي" محتمل من قبل الممرضة، مع تشديدها على أن المحاليل الملحية لا تشكل خطرا على الأشخاص الذين تلقوا حقنا بها.

بررت ممرضة ألمانية أمام المحققين استخدامها محلول ملحي بدل لقاح فايزر-بايونتيك في تطعيم أشخاص، بكونها أرادت التستر على إسقاطها قارورة من اللقاح الأمريكي الألماني من يدها وضياع محتواها. واعترفت باستبدال 6 جرعات.

وطلبت السلطات من 200 شخص تلقوا اللقاح في مركز تابع للصليب الأحمر في فريزلاند الأربعاء الماضي التقدم بشكل عاجل لإجراء اختبار الأجسام المضادة، لتحديد هويات الأشخاص الستة الذين تلقوا محاليل ملحية بدل اللقاحات.

وأفادت شرطة ويلهلمشافن/فريزلاند في شمال ألمانيا في بيان أنها فتحت تحقيقًا بتهمة "إيذاء جسدي" محتمل من قبل الممرضة، مع تشديدها على أن المحاليل الملحية لا تشكل خطرا على الاشخاص الذين تم حقنهم بها.

وأضاف البيان أن "الممرضة قالت إن ما دفعها لهذا التصرف هو تجنب إبلاغ أحد عن القارورة التي سقطت من يدها".

وأنشأت إدارة المنطقة المحلية خطا ساخنا للأشخاص الذين تم تطعيمهم يوم الحادث للتقدم حتى يتم اختبارهم.

وقال سفين أمبروسي مدير منطقة فريزلاند: "لقد صدمت بشدة مما حدث"، مضيفا أن السلطات أدخلت الآن إجراء يدعى "العيون الأربعة" في مركز التطعيم لضمان أن لا يكون شخص بمفرده مع قوارير اللقاحات.

ويتم عادة تخفيف لقاح فايزر بمحلول ملحي قبل إعطائه، وكانت وظيفة الممرضة تحضير الحقن عندما أسقطت قارورة لقاحات صغيرة عن طريق الخطأ، ما أدى الى تلف محتوياتها. وأسرت الممرضة بما حدث لإحدى زميلاتها التي قامت السبت بإبلاغ للسلطات.