رئيس العراق يدعو لتفعيل الاتفاقيات مع الإمارات

بغداد - (أ ش أ):

دعا رئيس العراق برهم صالح، اليوم الاثنين، إلى تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتفق عليها مع الإمارات.

جاء ذلك خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الإماراتي الجديد سالم عيسی الزعابي.

وأشار صالح، في بيان رئاسة الجمهورية نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إلى العلاقات الثنائية العميقة بين الشعبين الشقيقين، وأهمية العمل لتطويرها في جميع المجالات وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتفق عليها وبما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد، أن سياسة الانفتاح التي يتبناها العراق تهدف لتعزيز علاقاته مع الجميع من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وإرساء السلام في المنطقة، والعمل على تخفيف حدة التوترات والخلافات وأهمية التلاقي وحسن الحوار من أجل تحقيق ذلك، والانطلاق نحو فرص التنمية والتقدم لكل شعوب المنطقة.

ومن جهته، أكد الزعابي دعم القيادة الإماراتية للعراق وشعبه الشقيق في تعزيز أمنه واستقراره وسيادته، وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة في كل المجالات".