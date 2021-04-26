هل عودة السياح الأمريكيين إلى دول الاتحاد الأوروبي باتت قريبة؟

واشنطن - (ا ف ب)

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن السياح الأمريكيين الذين تلقوا لقاحا ضد كوفيد-19 بإمكانهم زيارة دول الاتحاد الأوروبي في الأشهر القليلة المقبلة.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مقابلة مع الصحيفة الأمريكية "نيويورك تايمز" مساء أمس الأحد إن "بإمكان السياح القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية زيارة دول الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة، شرط أن يكونوا قد تلقوا اللقاح ضد وباء كوفيد-19".

وأضافت" حسب ما رأيته، الأمريكيون يستخدمون أغلب اللقاحات التي صادقت عليها الوكالة الأوروبية للأدوية. وهذا سيسمح لهم بالسفر بكل حرية إلى دول الاتحاد".

فيما أشارت إلى أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستقبل دخول، دون شروط، إلى أراضيها كل الذين تم تطعيمهم بواسطة لقاحات صادقت عليها الوكالة الأوروبية للأدوية".

ولم تكشف المسؤولة الأوروبية عن تاريخ محدد لذلك. لكن جريدة "نيويورك تايمز" علمت أن هذه الإجراءات سيتم العمل بها اعتبارا من الصيف المقبل، في وقت يعرف العالم حملات تطعيم مكثفة ضد فيروس كورونا.

ثلاثة لقاحات أمريكية يتم استخدامها في أوروبا

وجدير بالذكر أن الوكالة الأوروبية للأدوية أعطت الضوء الأخضر لاستخدام ثلاثة لقاحات أمريكية، وهي لقاح موديرنا وفايزر-بايونتيك" ولقاح جونسون آند جونسون.

وحيت أورسولا فون دير لاين "الخطوات الكبرى" التي قامت بها الولايات المتحدة فيما يتعلق بحملة تطعيم مواطنيها، معلنة أن "70 بالمائة من سكان هذا البلد سيتم تلقيحهم ضد وباء كوفيد-19 في حلول منتصف يونيو المقبل".

وتابعت "إمكانية السفر" إلى أوروبا مرهونة "بالوضع الوبائي"، لكن "الوضع يتحسن بشكل جيد في الولايات المتحدة، على غرار الاتحاد الأوروبي".

وتأتي تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت تشكو القارة الأوروبية من تراجع السياحة فيها بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

اليونان لن تفرض الحجر المنزلي على القادمين إليها

هذه الجائحة أرغمت الحكومات الأوروبية على غلق حدودها ومنع السفر إليها إلا في حالات قصوى فقط.

من جهتها، أكدت اليونان، التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على السياحة، أنها لن تفرض العزل المنزلي على المسافرين القادمين إليها من دول الاتحاد الأوروبي ومن خمس دول أخرى، بشرط أن يكونوا ملقحين ضد الوباء أو يقدموا فحصا طبيا سلبيا لكوفيد-19.

أما الاتحاد الأوروبي، فقد بدأ يفكر في فرض "جواز سفر صحي" .