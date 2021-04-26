المفوضية الأوروبية تبدأ إجراءات قانونية ضد "أسترازينيكا" لتأخر تسليم لقاحات "كورونا"

بروكسل - (أ ش أ):

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، بدء تحريك إجراءات قانونية ضد شركة الأدوية البريطانية - السويدية "أسترازينيكا" بسبب عدم تسليم كامل الجرعات المتفق عليها من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" الذي تنتجه الشركة.

وقال المتحدث باسم المفوضية، ستيفان دي كيرسميكر: " بدأت المفوضية الجمعة الماضية إجراء قانونيا ضد شركة أسترازينيكا على خلفية مخالفات لاتفاق الشراء"، حسب ما نقلت عنه النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو".

وأضاف دي كيرسميكر: "السبب في الحقيقة هو عدم احترام بعض شروط العقد، وأن الشركة ليست في وضع يسمح لها بتقديم استراتيجية يمكن الاعتماد عليها لضمان إيصال الجرعات في موعدها"، موضحا أن الشيء المهم بالنسبة لبروكسل هو التأكيد على إيصال سريع لعدد كاف من جرعات اللقاح المستحقة للدول الأوروبية والمتفق عليها في العقد المبرم مع "أسترازينيكا".

بدورها، كتبت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيدو - عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن أولوية المفوضية هي "التأكد من حدوث تسليمات لقاح كوفيد-19 لحماية الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن هذا هو سبب اتخاذ المفوضية، بالاشتراك مع كل الدول الأعضاء، قرارا ببدء إجراءات قانونية ضد "أسترازينيكا".

وبموجب التعاقد المبرم قبل أشهر، تتعهد الشركة البريطانية بتقديم 300 مليون جرعة من لقاحها للاتحاد الأوروبي بنهاية يونيو المقبل، لكن المرجح أن تنتهي فقط من إيصال ثلث الكمية المتفق عليها بحلول ذلك التاريخ - بحسب "بوليتيتكو" - والتي أشارت إلى أنه حتى نهاية الشهر الماضي، أرسلت الشركة 30 مليون جرعة فقط للاتحاد.

وحاولت "أسترازينيكا"، في وقت سابق، إقناع الإدارة الأمريكية بالسماح بإرسال كميات من لقاحها - كانت مخصصة للولايات المتحدة وتُصنع هناك - إلى أوروبا حتى تتمكن من الوفاء بالتزامها مع الاتحاد الأووربي، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل مع رفض البيت الأبيض.