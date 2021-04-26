اليمن : خسائر مادية جراء انفجارات عنيفة في صنعاء

صنعاء- (د ب أ):

هزت انفجارات عنيفة فجر اليوم الإثنين، شمال العاصمة اليمنية صنعاء، خلفت خسائر مادية في الممتلكات.

وقال شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)،إن انفجارات متتالية سمعت بعد وقوع انفجار داخل مخزن تابع للحوثيين، يعتقد أنه للأسلحة والصواريخ أو الألعاب النارية، خلف ملعب الثورة شمالي صنعاء.

وأكد الشهود أن الانفجارات تسببت في تضرر عدد من المباني القريبة، وأثارت الهلع لدى السكان، لافتين إلى أن الانفجارات استمرت لنحو ساعة، دون وقوع خسائر بشرية.

ونشر العديد من اليمنيين مقاطع مصورة، على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر لحظة وقوع الانفجارات وتصاعد السنة اللهب والدخان من موقع الحدث.

ولم يتبين سبب الانفجار حتى الآن ، فيما لم يصدر الحوثيون أي تصريح رسمي حول ذلك.

في سياق آخر، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوب غرب السعودية بطائرة مسيرة.

وقال العميد يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين ، في بيان،إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في الساعات الأولى من يومنا هذا بطائرة مسيرة نوع قاصف تو كي محققة إصابة دقيقة".

وأشار إلى أن الاستهداف يأتي في إطار ردهم" الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان (عمليات التحالف) والحصار المتواصل على بلدنا".

سبق وأن أعلن الحوثيون عدة مرات استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بطائرات مسيرة، فيما يعلن التحالف باستمرار التصدي لتلك الهجمات.