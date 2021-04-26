الصحة العالمية تحذر من استعجال الاستنتاجات بشأن السلالة الهندية من كورونا

جنيف- (د ب أ):

حذرت منظمة الصحة العالمية من استعجال التوصل إلى استنتاجات بشأن السلالة الهندية الجديدة من فيروس كورونا، قائلة إنها لم تصنفها بعد على أنها مقلقة.

وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إنه من غير الواضح في هذه المرحلة المدى المسؤولة عنه السلالة الجديدة في الزيادة السريعة في الإصابات في الهند في الشهور الأخيرة.

وأضافت أن هناك عوامل كثيرة يمكن أن تساهم في هذا. وعلى سبيل المثال المهرجانات والفعاليات الأخرى التي حضرها الكثيرون وهو ما قد يكون أدى إلى سرعة وتيرة العدوى.

وقد تكون السلالة البريطانية من فيروس كورونا عامل ذا صلة في الوضع الوبائي الهندي.

وفي الهند، جرى تسجيل 350 ألف إصابة في خلال أربع وعشرين ساعة اليوم الاثنين، وهو أعلى مما سجلته أي دولة أخرى في نفس الفترة. وسجلت الهند التي يبلغ تعدادها السكاني 3ر1 مليار نسمة، ما إجماليه أكثر من 17 مليون إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية السلالات البريطانية والجنوب أفريقيا والبرازيلية من كوفيد-19 على أنها "سلالات مقلقة".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تعتبر سلالة ما مقلقة إذا ما انتشر الفيروس بسهولة وتسبب في إصابات خطيرة من المرض، حيث تتجاوز جهاز المناعة وتقلل فعالية وسائل العلاج المعروفة.

وتم رصد أحدث سلالة في الهند في الأول من ديسمبر 2020.