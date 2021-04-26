الرئيسان الألماني والفرنسي يطلقان رسالة للوحدة الأوروبية من باريس

باريس - (د ب أ):

التقى الرئيسان الألماني والفرنسي في باريس اليوم الاثنين، حيث أطلقا رسالة للوحدة الأوروبية في مكافحة وباء كورونا.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في قصر الإليزيه الرئاسي اليوم الاثنين في ثاني رحلة يقوم بها شتاينماير إلى الخارج منذ بداية جائحة كورونا في أوروبا.

وأشاد ماكرون بتوقيع ألمانيا على صندوق تعافي أوروبي بقيمة 750 مليار يورو (906 مليارات دولار).

وقال شتاينماير من جانبه إن "أوروبا اليوم لا تحتاج لشيء بشكل ملح أكثر من إيماءة لبداية جديدة".

وقال: "نحتاج ليس فقط لحساب مشترك جيد التجهيز، بل لفكرة أوروبية، فكرة أوروبية للوحدة".