الرئيس الروسي يصدر مرسوما بشأن استدعاء جنود الاحتياط

موسكو- (أ ش أ):

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مرسوما بشأن استدعاء جنود الاحتياط.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) بأن بوتين وقع مرسوما يدعو إلى التدريب العسكري للمواطنين الروس الذين هم في سن الاحتياط، وتم نشر الوثيقة في بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.

وجاء في الوثيقة أن يتم في عام 2021 استدعاء المواطنين الروس الذين هم في الاحتياط؛ للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة وجهاز الأمن الفيدرالي، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من يوم نشره رسميا.