مسؤول صحي روسي: يمكن زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح سبوتنيك Vحتى 3 أشهر

موسكو – (أ ش أ):

أعلن مدير مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية ألكسندر جينتسبورج، اليوم الاثنين، عن إمكانية زيادة الحد الأدنى للفاصل الزمني بين جرعتي لقاح "سبوتنيك V"، من 21 يوماً إلى 3 أشهر.

وقال جينتسبورغ - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إنه من الممكن زيادة الحد الأدنى للفاصل الزمني بين إدخال الجرعتين الأولى والثانية للقاح من 21 يوماً التي جرى اعتمادها مسبقا، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأضاف قائلا أن هذه الزيادة لن تؤثر على قوة الاستجابة المناعية الناجمة عن اللقاح، وفي بعض الحالات ستزيدها وتطيل أمدها.

وأوضح مدير المركز أن هذا الاستنتاج جاء بناء على تجربة استخدام اللقاحات، فضلاً عن حملات ناجحة للتطعيم الجماعي في روسيا وعدد كبير من الدول الأجنبية.