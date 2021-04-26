الكرملين لا يؤكد إجراء لقاء الرئيسين بوتين وبايدن في منتصف يونيو القادم

02:11 م الإثنين 26 أبريل 2021
الكرملين لا يؤكد إجراء لقاء الرئيسين بوتين وبايدن في منتصف يونيو القادم

بوتين وبايدن

موسكو – (أ.ش.أ):

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف: "إنه لا يؤكد إجراء لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن يومي 15 و16 يونيو القادم " .

وأضاف بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الإثنين حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية-: "كانت هناك بعض المقترحات بهذا الشأن، ولا يمكنني تأكيد هذه المواعيد لا سيما أنه لا توجد هناك أي اتفاقات بشأن المواعيد " .

وتابع المتحدث الصحفي للكرملين: " الحديث يدور حقا عن إجراء هذا اللقاء في أشهر الصيف، ولكن الموعد لم يتم تحديده حتى الآن"، موضحا أن بلاده يتعين عليها تحليل العديد من العوامل من أجل التوصل إلى أي اتفاقات نهائية بهذا الشأن".

وأكد بيسكوف أيضا أن الحديث عن مكان إجراء لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي سابق لأوانه أيضا، موضحا أنه لم يتم تحديد أي بلد لعقد هذا اللقاء حتى الآن، قائلا: " إن الحديث عن مكان إجراء اللقاء المقبل لا يمكن قبل تحديد موعد إجراء اللقاء نفسه".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترح مؤخرا على نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي إجراء لقاء بينهما في أراضي دولة ثالثة.

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