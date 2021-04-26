مصر تعزي إندونيسيا في ضحايا غرق غواصة تابعة للقوات البحرية

القاهرة- (أ ش أ(:

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، عن خالص التعازي والمواساة لإندونيسيا الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء غرق غواصة تابعة للقوات البحرية الإندونيسية ووفاة طاقمها البالغ عددهم 53 بحاراً.

وأكدت مصر، حكومةً وشعباً، - فى بيان صحفى لوزارة الخارجية- على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب إندونيسيا في هذا المصاب الأليم.