روسيا تُصنف 12 منظمة أجنبية "غير مرغوب فيها" في 2020

موسكو- (أ ش أ):

أعلن مكتب المدعي العام الروسي أن 12 منظمة غير حكومية أجنبية ودولية صُنفت ضمن قائمة المنظمات "غير المرغوب فيها" في روسيا خلال العام الماضي.

وقال المدعي العام إيجور كراسنوف، في خطاب أمام مجلس الاتحاد الروسي، اليوم /الإثنين/، إن حكومة موسكو أولت اهتماما خاصا العام الماضي بحماية مصالح البلاد من التدخلات الأجنبية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار إلى أنه نظرا لمحاولات التأثير على الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد، صنف مكتب المدعي العام 12 منظمة غير حكومية أجنبية ودولية غير مرغوب فيها في روسيا في عام 2020"، وأن المواقع الإلكترونية لهذه المنظمات سيتم حجبها.