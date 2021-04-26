روسيا تُصنف 12 منظمة أجنبية "غير مرغوب فيها" في 2020

01:05 م الإثنين 26 أبريل 2021
روسيا تُصنف 12 منظمة أجنبية "غير مرغوب فيها" في 2020

روسيا

موسكو- (أ ش أ):

أعلن مكتب المدعي العام الروسي أن 12 منظمة غير حكومية أجنبية ودولية صُنفت ضمن قائمة المنظمات "غير المرغوب فيها" في روسيا خلال العام الماضي.

وقال المدعي العام إيجور كراسنوف، في خطاب أمام مجلس الاتحاد الروسي، اليوم /الإثنين/، إن حكومة موسكو أولت اهتماما خاصا العام الماضي بحماية مصالح البلاد من التدخلات الأجنبية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار إلى أنه نظرا لمحاولات التأثير على الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد، صنف مكتب المدعي العام 12 منظمة غير حكومية أجنبية ودولية غير مرغوب فيها في روسيا في عام 2020"، وأن المواقع الإلكترونية لهذه المنظمات سيتم حجبها.

هذا المحتوى من

روسيا منظمات أجنبية غير مرغوب فيها المدعي العام الروسي إيجور كراسنوف

الخبر التالى:

الكرملين: نشعر بالقلق بسبب ما يجري في ميانمار وندين سقوط ضحايا بين المدنيين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أستاذ أوبئة يحذر: مصر تصل لذروة موجة كورونا الثالثة خلال 10 أيام والقادم صعب وحاسم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا