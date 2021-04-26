محكمة روسية تحظر عمل المنظمات التابعة للمعارض نافالني

موسكو-(د ب أ):

صرح إيفان زدانوف مدير المؤسسة المعنية بمكافحة الفساد التابعة للمعارض الروسي أليكسي نافالني بأن محكمة في موسكو حظرت عمل المنظمات التابعة للمعارض المسجون.

وأوضح زدانوف أن الحظر سيظل قائما لحين صدور قرار بشأن طلب تقدم به مكتب الادعاء العام في موسكو لتصنيف المنظمات على أنها متطرفة.

وأنهى نافالني مطلع الأسبوع إضرابا عن الطعام استمر لمدة ثلاثة أسابيع، بعدما ناشده الأطباء تناول الطعام خوفا على حياته.

وكان نافالني نجا من محاولة تسميم بغاز أعصاب وتم نقله لتلقي العلاج في ألمانيا. وقد عاد إلى روسيا منتصف يناير، حيث تم اعتقاله على الفور.

وخسر أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 20 من شباط/فبراير استئنافا ضد حكم قضائي بتحويل عقوبة كانت صدرت مع إيقاف التنفيذ بحقه عام 2014 إلى سجن فعلي لخرقه شروط المراقبة لكونه كان في ألمانيا لتلقي العلاج.