السلطات الإسرائيلية تغلق مساحة الصيد في بحر غزة ردا على إطلاق قذائف من القطاع

11:31 ص الإثنين 26 أبريل 2021
السلطات الإسرائيلية تغلق مساحة الصيد في بحر غزة ردا على إطلاق قذائف من القطاع

السلطات الإسرائيلية

تل أبيب- (بي بي سي):

ردت السلطات الإسرائيلية على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة لليوم الثالث بإغلاق مساحة الصيد في بحر القطاع حتى إشعارٍ آخر.

ويعد الصيد مصدر دخل مهم للقطاع.

وجاء ذلك بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاق 5 قذائف صاروخية من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في محيط غزة.

ويقول الجيش إن صاروخين تم اعتراضهما من قبل منظومة القبة الحديدية فيما سقط ٣ منها في مناطق خالية دون وقوع إصابات أو أضرار.

وتقول مصادر أمنية إسرائيلية إنه تم رفع حالة التأهب تحسبا لأي تصعيد عسكري.

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السلطات الإسرائيلية غلق مساحة الصيد بحر غزة إطلاق قذائف

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