متمردون يقتلون رئيس المخابرات بمقاطعة بابوا في إندونيسيا

06:22 ص الإثنين 26 أبريل 2021
متمردون يقتلون رئيس المخابرات بمقاطعة بابوا في إندونيسيا

أرشيفية

جاكرتا - (د ب أ):
ذكرت وكالة المخابرات الوطنية الإندونيسية اليوم الإثنين أن متمردين انفصاليين قتلوا رئيس فرع المخابرات الوطنية في مقاطعة بابوا الإندونيسية.

وقال المتحدث باسم وكالة المخابرات الوطنية واوان هاري بوروانتو إن البريجيدير جنرال جوستي بوتو داني كاريا تعرض لكمين من قبل المتمردين خلال زيارة لمنطقة بيوجا يوم الأحد بعد مقتل مدنيين هناك في الآونة الأخيرة.

وقال في بيان "إن رئيس فرع المخابرات الوطنية في بابوا تعرض لاطلاق النار وقُتل كبطل".

كان داني كاريا قد توجه إلى بيوجا لتقييم الوضع الأمني ​​بعد مقتل أربعة مدنيين هناك الشهر الجاري. وقال واوان إن اثنين من المعلمين من بين القتلى.

جاكرتا متمردون المخابرات

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