الكويت تستنكر أعمال العنف والتحريض ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية

05:16 ص الإثنين 26 أبريل 2021
الكويت تستنكر أعمال العنف والتحريض ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية

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الكويت - (د ب أ):
أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لأعمال العنف والتحريض التي قامت بها مجموعة يهودية متطرفة ضد الشعب الفلسطيني من سكان البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

كما استنكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على وصول المصلين بحرية إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وطالبت في البيان المجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع مع السلطات الإسرائيلية القوة القائمة بالإحتلال للكف عن التعرض للشعب الفلسطيني والتقيد بإلتزاماتها وفق القانون الدولي.

الكويت فلسطين اسرائيل

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