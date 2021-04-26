الحكومة الليبية تعلن تأجيل اجتماعها المقرر في بنغازي اليوم الاثنين

وكالات

‏الحكومة الليبية: تأجيل اجتماعها المقرر في بنغازي اليوم الاثنين لدواعي أمنية، حسبما ذكرت العربية.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أعلن تأجيل الاجتماع لأسباب أمنية.

وألغى الدبيبة، اجتماعاته، التي كانت مقررة يوم الإثنين في مدينة بنغازي، لدواعٍ أمنية.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الحكومة الليبية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تأجيل اجتماع الحكومة الليبية، المقرر له في مدينة بنغازي، على أن يتم التحضير لموعد لاحق.