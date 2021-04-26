عباس: لن نقبل بإجراء الانتخابات الفلسطينية بدون القدس

رام الله - (د ب أ)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الأحد، إنه لم يتم القبول بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة دون أن تشمل القدس.

وصرح عباس خلال ترأسه اجتماعًا للجنة المركزية لحركة فتح في مدينة رام الله إن القدس "خط أحمر لن نقبل المساس بها".

وحيا عباس الفلسطينيين في القدس على "صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة بالسيطرة على المدينة المقدسة".

وأكد أنه "لن نقبل بأي حال من الأحوال القبول بإجراء الانتخابات العامة دون حضور القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابات حسب الاتفاقيات الموقعة".

وطالب عباس المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام "بالاتفاقيات الموقعة بيننا فيما يخص العملية الانتخابية"، وتحديدا أن تكون الترشيحات والدعاية والانتخابات داخل المدينة المقدسة.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ناقش اجتماع اللجنة المركزية تقريرا حول المواقف الأوروبية والأمريكية حول الانتخابات.

وأطلع عباس أعضاء اللجنة المركزية، على آخر مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإجراء الانتخابات حسب المراسيم الرئاسية الصادرة بهذا الخصوص.

وأكد عباس "تصميم القيادة الفلسطينية على تنفيذها كاملة في الأراضي الفلسطينية كافة، بما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والضفة الغربية وقطاع غزة".

من جهتها، جددت اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان لها، التأكيد على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية لإجراء الانتخابات العامة المقررة في 22 من الشهر المقبل.

وذكر البيان أن التفاهمات مع الفصائل "أكدت منذ البداية على أن القدس وأهلها هي قلب العملية الانتخابية، وبدون إجرائها داخل المدينة المقدسة ترشيحا ودعاية وانتخابا، فلن تكون هناك انتخابات".

واعتبر البيان أن عدم إجراء الانتخابات في القدس "يعني العودة لتنفيذ ما سمي بصفقة القرن (الأمريكية)، التي أفشلها الصمود الفلسطيني الرسمي والشعبي"، مشددا على أن الحياة الديمقراطية هي وسيلة حكم وأداتها الانتخابات.

وأضاف البيان أن على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل الأطراف ذات العلاقة، الضغط المباشر على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.

وتابع أن "الشعب الفلسطيني بأسره لن يقبل بأي شكل من الأشكال، أن تكون الانتخابات العامة على حساب الحق الفلسطيني في القدس، ولن يتنازل عن عاصمته الأبدية".

وحسب البيان ،سيدعو عباس القيادة الفلسطينية بكامل فصائلها إلى اجتماع موسع لمناقشة وضع الانتخابات في مدينة القدس، دون تحديد موعد لذلك.