المتمردون التشاديون يبدون استعدادهم لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار والجيش يرفض

إنجامينا - (د ب أ)

قال مقاتلون متمردون في تشاد اليوم الأحد إنهم مستعدون لمناقشة وقف إطلاق النار، بعد أيام من القتال الذي أدى إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي.

وفي بيان لمنظمات المجتمع المدني التشادية وشخصيات من المعارضة، قالت جبهة التغيير والوفاق في تشاد إنها ستلتزم بوقف لإطلاق النار إذا فعل الجيش التشادي ذلك.

وقال المتحدث باسم المجتمع المدني، واكس لوالنجر، إن ممثلي جبهة التغيير والوفاق في أوروبا أبلغوا منظمات المجتمع المدني التشادية بهذا العرض. ويأمل المتمردون أيضا في بدء حوار مع السلطات التشادية، بإشراف الاتحاد الأفريقي.

ومع ذلك، رفض القادة العسكريون التشاديون العرض المقدم من الجبهة في بث عبر التلفزيون الوطني.

وتخوض القوات التشادية والمقاتلون المتمردون معارك في زيجي، وهي منطقة تقع على بعد نحو 350 كيلومترا شمال غربي العاصمة إنجامينا. ولقي عشرات الأشخاص حتفهم فى القتال .

ودخل المتمردون المدججون بالسلاح شمال تشاد من ليبيا بعد وقت قصير من انتخابات 11 أبريل.

وجبهة التغيير والوفاق في تشاد هي حركة متمردة عسكرية وسياسية تأسست في عام 2016 وهدفها زعزعة استقرار حكومة ديبي.

وقتل ديبي خلال معركة. وجاء الإعلان عن وفاته بعد يوم فقط من إعلان اللجنة الانتخابية في البلاد أنه فاز بنسبة 32ر79% من الأصوات.