المتمردون التشاديون يبدون استعدادهم لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار والجيش يرفض

12:10 ص الإثنين 26 أبريل 2021
المتمردون التشاديون يبدون استعدادهم لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار والجيش يرفض

جيش تشاد

إنجامينا - (د ب أ)

قال مقاتلون متمردون في تشاد اليوم الأحد إنهم مستعدون لمناقشة وقف إطلاق النار، بعد أيام من القتال الذي أدى إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي.

وفي بيان لمنظمات المجتمع المدني التشادية وشخصيات من المعارضة، قالت جبهة التغيير والوفاق في تشاد إنها ستلتزم بوقف لإطلاق النار إذا فعل الجيش التشادي ذلك.

وقال المتحدث باسم المجتمع المدني، واكس لوالنجر، إن ممثلي جبهة التغيير والوفاق في أوروبا أبلغوا منظمات المجتمع المدني التشادية بهذا العرض. ويأمل المتمردون أيضا في بدء حوار مع السلطات التشادية، بإشراف الاتحاد الأفريقي.

ومع ذلك، رفض القادة العسكريون التشاديون العرض المقدم من الجبهة في بث عبر التلفزيون الوطني.

وتخوض القوات التشادية والمقاتلون المتمردون معارك في زيجي، وهي منطقة تقع على بعد نحو 350 كيلومترا شمال غربي العاصمة إنجامينا. ولقي عشرات الأشخاص حتفهم فى القتال .

ودخل المتمردون المدججون بالسلاح شمال تشاد من ليبيا بعد وقت قصير من انتخابات 11 أبريل.

وجبهة التغيير والوفاق في تشاد هي حركة متمردة عسكرية وسياسية تأسست في عام 2016 وهدفها زعزعة استقرار حكومة ديبي.

وقتل ديبي خلال معركة. وجاء الإعلان عن وفاته بعد يوم فقط من إعلان اللجنة الانتخابية في البلاد أنه فاز بنسبة 32ر79% من الأصوات.

جيش تشاد تشاد إطلاق النار إنجامينا إدريس ديبي

الخبر التالى:

عباس: لن نقبل بإجراء الانتخابات الفلسطينية بدون القدس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل: حفل الأوسكار 2021.. (تغطية خاصة)​

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا